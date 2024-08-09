Работники крупного предприятия в Пермском крае массово отравились в столовой

В Пермском крае рабочие крупного предприятия массово заразились сальмонеллезом в столовой. Об этом сообщает ГУФССП по региону.

Инцидент произошел в городе Губаха. Работники крупного предприятия массово получили отравление после питания в столовой №3. Роспотребнадзор проверил предприятие и обнаружил там ряд нарушений, которые могли привести к заболеванию людей. Количество пострадавших не уточняется.

Сообщается, что в столовой не маркировали пищевую продукцию должным образом. Кроме того, в холодном цеху отсутствовала линия раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, а на территории предприятия обнаружили насекомых. У сотрудников также отсутствовали необходимые для работы медицинские документы.

Суд признал предприятие виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Работу столовой приостановили на 30 суток.

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