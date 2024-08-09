Психолог рассказала, как справиться с детскими травмами

Психолог может помочь человеку справиться с детскими травмами, из-за которых он чувствует тревогу, страх и вину, как и в юном возрасте. Об этом РИАМО рассказала психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, академик Европейской академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

По ее словам, найти поддержку можно и в друзьях. Однако из-за отсутствия профессиональных навыков они могут как поддержать, так и навредить, предупредила эксперт.

Психолог отметила, что данные травмы могут отыгрываться и в романтических отношениях, поэтому важно, чтобы специалист создавал новые нейронные связи, позволяющие осознать свою ценность.

«Это может делать только профессионал, потому что, как бы партнер или подруги не любили, предположим, такую девушку, они будут чувствовать провокацию, обесценить ее, унизить ее, потому что у нее в пространстве написано, что «я неценная, обесцень меня, унизь меня». Она будет притягивать подобных людей и поведение», — сказала Наринская.

Британские ученые из Эссекского университета выяснили, что негативные события в детстве могут нарушить работу критически важных структур мозга, осложнив всю дальнейшую жизнь человека.

Ранее психолог рассказала о влиянии детских травм на взрослую жизнь.