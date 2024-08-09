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Дачникам рассказали, почему огурцы растут кривыми

Садовод Воронова: плохое опыление влияет на кривизну огурцов

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Shutterstock

Недостаточное опыление, а также температурный стресс могут влиять на то, что огурцы вырастают кривыми. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Для решения первой проблемы она рекомендует привлекать пчел и других насекомых-опылителей. Так, например, можно посадить морковник рядом с огурцами.

«Можно разместить морковник рядом с грядкой огурцов, при этом важно не забывать все время эту грядку открывать. В теплице тоже можно посадить морковники, чтобы туда тоже залетали пчелы. Либо стоит выбирать партенокарпические огурцы, которые не требуют опыления», — сказала Воронова.

Чтобы защитить овощи от перепада температур, она рекомендует закрывать огурцы на ночь и на время дождливой и холодной погоды.

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что рядом с картофелем не стоит сажать огурцы, тыкву и томаты. По его словам, огурцы и картофель плохо совместимы, так как их корневые системы могут конкурировать за ресурсы, что отрицательно скажется на росте и урожайности.

Ранее врач заявил о важности употребления огурцов, помидоров и картофеля.

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