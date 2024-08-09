Уфимского рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике из-за сортировщицы, ушедшей на обед

В Уфе рабочего на птицефабрике зажевало в конвейер из-за ушедшей на обед сортировщицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда сортировщица переключила ленту для сбора яиц в автоматический режим и ушла на обед, никого не предупредив об этом. Пока сотрудницы не было на месте, двое рабочих ремонтировали оборудование.

В результате одного из мужчин зажевало в конвейер. Спасти его не удалось.

Сообщается, что сортировщицу приговорили к ограничению свободы на полтора года. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Тюменской области местный житель получил серьезную травму во время работы на комбайне. Мужчине оторвало руку, первым к нему на помощь пришел коллега, который наложил жгут и вызвал на место скорую помощь.

Ранее руку 25-летнего россиянина зажевало в бумажный станок.