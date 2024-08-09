Мэр Суджи Курской области рассказал про обстановку в городе

Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев рассказал RT об эвакуации в городе.

«Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — сказал он.

Собеседник отметил, что мобильная связь в городе в данный момент не устойчивая. По его словам, работы много: звонят люди, нуждающиеся в помощи.

8 августа военкор Александр Коц заявил, что город Суджа в Курской области пока остается под контролем ВС России.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.