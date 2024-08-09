Психолог рассказала, как повысить свою привлекательность

Социальные связи помогают людям повышать свою привлекательность, потому что это развивает в них уверенность в себе и улучшает социальные навыки. Об этом kp.ru рассказала психолог, арт-терапевт Елена Сулименко.

Помимо этого, на привлекательность положительно влияет привычка правильно питаться и следить за своим здоровьем. По словам эксперта, обычно красивые и здоровые люди позитивно воспринимают окружающих и имеют экономические преимущества, потому что их харизма часто предоставляет шансы, которые дарят финансовые выгоды. На это также влияет эмоциональный интеллект, который помогает привлекательным людям лучше понимать эмоции других и более эффективно взаимодействовать с ними.

«Восприятие красоты субъективно и зависит от личных предпочтений, культурных норм и жизненного опыта. С возрастом многие люди начинают понимать, что красота не ограничивается физическими параметрами. Внутренний свет, уверенность, доброта, умение общаться и поддерживать других — все это играет важную роль в том, как нас воспринимают окружающие», — заключила Сулименко.

Адвокат по уголовным делам и поведенческий аналитик из Бизнес-колледж Фаулера при Университете Сан-Диего (США) Венди Патрик до этого рассказала, что красивые женщины часто воспринимаются окружающими как менее компетентные и не заслуживающие доверия лидеры. Кроме того, предполагается, что обладательницы привлекательной внешности будут использовать ее для манипулирования людьми.

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