В Липецкой области отменены все развлекательные мероприятия

В Липецкой области после ночной атаки украинских беспилотников отменены все развлекательные мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

При этом спортивные и семейные мероприятия остаются в силе, но будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности. Губернатор выразил уверенность, что жители области отнесутся к этому с пониманием.

«Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал Артамонов.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители Липецкого района могут возвращаться домой.