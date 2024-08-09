Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Количество пострадавших от атаки БПЛА в Липецкой области выросло до девяти

Артамонов: от атаки БПЛА в Липецкой области пострадали девять человек

close
100%
Shutterstock

Число пострадавших от ночной атаки украинских беспилотников в Липецкой области выросло до девяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Информация появилась после посещения им раненых в больницах.

«На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал Артамонов.

Утром 9 августа сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Липецкой области пострадали шесть человек.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны. В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители Липецкого района могут возвращаться домой.

Все новости на тему:
Удар по Липецку
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами