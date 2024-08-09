Количество пострадавших от атаки БПЛА в Липецкой области выросло до девяти

Число пострадавших от ночной атаки украинских беспилотников в Липецкой области выросло до девяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Информация появилась после посещения им раненых в больницах.

«На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал Артамонов.

Утром 9 августа сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Липецкой области пострадали шесть человек.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны. В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители Липецкого района могут возвращаться домой.