Ресторатор рассказал о трендах в сфере общественного питания в России

Ресторатор Антон Винер заявил, что сейчас в России наибольшей популярностью пользуются заведения со смешанной и национальной кухней, а также рестораны, которые кроме еды предлагают гостям полноценный досуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в последние годы рестораны активно расширяли меню за счет местных традиционных блюд. За счет этого в не самых популярных туристических регионах формируется устойчивый спрос на особенные, местные блюда и продукты.

Винер добавил, что людям сегодня недостаточно просто посетить ресторан и вкусно поесть, отдых должен быть познавательным и интересным. Также в общепите стали более востребованными цифровые инновации.

До этого стало известно, что в Турции туристический сектор в пик сезона не досчитывается гостей на курортах, отели пустуют, а ресторанам пришлось пойти на скидки.

В мае сообщалось, что турецкий туристический рынок собрался покрыть убытки от сокращения потока отдыхающих с Украины за счет притока гостей из Польши.

Ранее в сервисе Яндекс Путешествия назвали самую популярную примету среди путешественников.