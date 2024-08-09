В Липецкой области восстановили свет в большинство домов

Губернатор Липецкой области заявил, что специалисты успешно восстанавливают энергоснабжение в регионе, нарушенное из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Он добавил, что без электроэнергии в текущий момент остаются 665 жителей. Артамонов также поблагодарил специалистов за проведенную работу.
До этого Артамонов заявил, что режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа.
Губернатор отметил, что в текущий момент готовятся пункты временного размещения и транспорт.
Губернатор заявил, что призывы покидать Липецк в соцсетях рассылаются противником.
Губернатор также попросил местных жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, подобное помогает противнику корректировать направление и точность атак.
Также угроза атаки БПЛА была объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка.
Ранее армия России поразила цеха сборки БПЛА на Украине.