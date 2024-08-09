Несколько населенных пунктов в Липецкой области эвакуируют

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что режим ЧС вводится для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

По словам Артамонова, для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Губернатор отметил, что в текущий момент готовятся пункты временного размещения и транспорт.

До этого Артамонов заявил, что призывы покидать Липецк в соцсетях рассылаются противником.

Губернатор также попросил местных жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, подобное помогает противнику корректировать направление и точность атак.

Также угроза атаки БПЛА была объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка.

Ранее армия России поразила цеха сборки БПЛА на Украине.