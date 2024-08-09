В Липецке ввели режим ЧС

В Липецком муниципальном округе вводится режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий взрыва опасных объектов. Об этом губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что для обеспечения безопасности проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Федоровка, Копцевы Хутора, Яковлевка и Тынковка.

Ночью в пятницу Липецк подвергся интенсивной атаке беспилотников. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий, и на месте работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

«Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа. Готовятся пункты временного размещения и транспорт», — добавил он. Губернатор призвал жителей следовать указаниям экстренных служб.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

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