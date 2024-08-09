В башне IQ-квартал в «Москва-Сити» начали вставлять окна

В башне IQ-квартал в «Москва-Сити», которая пострадала от атаки украинского беспилотника прошлым летом, началась установка стеклопакетов. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце июля прошлого года ночью произошла атака украинских БПЛА, в результате которой фасады двух офисных башен «Москва-Сити» получили незначительные повреждения. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны Российской Федерации отметили, что киевские власти попытались осуществить террористическую атаку на объекты в Москве с использованием трех беспилотников. Один из дронов был сбит ПВО, два других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление, в результате чего разбились на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

До этого момента оконные проемы на девятом, десятом и одиннадцатом этажах башни IQ-квартал были закрыты.

В настоящее время ведутся работы по монтажу новых стеклопакетов, которые выполнены в едином стиле с башней. Установка осуществляется с помощью крана.

Ранее в Москве впервые показали вертолет для борьбы с морскими дронами.