Упавший в китайской провинции Хайнань самолет был беспилотным, жертв нет

Беспилотный самолет, который потерпел крушение 8 августа в провинции Хайнань на юге Китая, был беспилотным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление чрезвычайных ситуаций города Дунфан.

В результате инцидента никто не пострадал.

«В 10:30 8 августа 2024 года во время испытательного полета беспилотник совершил вынужденную посадку в саду личи в деревне Надэн, расположенной в районе Басо. Спасатели и группа для расследования инцидента были оперативно направлены на место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

В сети появилось видео, снятое местными жителями, на котором видно, как небольшой самолет лежит на поле в сельской местности. Другие детали инцидента власти пока не раскрыли.

Также пару дней назад произошел другой инцидент. Пилот легкомоторного самолета не справился с управлением и сбил пенсионерку на велосипеде. Теперь в Германии судят 67-летнего пилота. Прокурор обвинил подсудимого в том, что он не проверил при взлете, полностью ли заправлен его топливный бак, что впоследствии привело к внезапной остановке двигателя. Теперь пилота с 37-летним стажем могут лишить летной лицензии.

Ранее в Приморском крае потерпел крушение легкомоторный самолет.