В Луганске почтили память погибших при атаках на Курскую область

В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Жители города возложили цветы и игрушки, а также зажгли лампады у центрального храма Луганска. В это сложное для Курской области время ЛНР сопереживает жителям братского региона», — написал он.

Пасечник также добавил, что местные активисты уже направились в Курскую область, где примут участие в ликвидации последствий обстрелов. Кроме того, в Луганске уже начат сбор гуманитарной помощи для нуждающихся.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее правительство выделило 220 млн рублей на помощь жителям Курской области.