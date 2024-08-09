Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Луганске почтили память погибших при атаках на Курскую область

Пасечник: в ЛНР почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область

close
100%
«Леонид Пасечник»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Жители города возложили цветы и игрушки, а также зажгли лампады у центрального храма Луганска. В это сложное для Курской области время ЛНР сопереживает жителям братского региона», — написал он.

Пасечник также добавил, что местные активисты уже направились в Курскую область, где примут участие в ликвидации последствий обстрелов. Кроме того, в Луганске уже начат сбор гуманитарной помощи для нуждающихся.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее правительство выделило 220 млн рублей на помощь жителям Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами