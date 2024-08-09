Больше половины школьной одежды в РФ не соответствует требованиям техрегламентов

В Роскачестве заявили, что 61% школьной формы в России не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что ведомство провело свое традиционное исследование школьной формы в преддверии учебного года. Роскачество проверило брюки для мальчиков младшего возраста от 26 популярных брендов из России, Китая, Узбекистана, Армении, Турции и так далее.

В исследовании подчеркивается, что 16 образцов не соответствовали обязательным требованиям. 30% проверенных брендов представили на рынок фальсификат — компании допустили ошибки в маркировке, а указанный состав продукции не соответствовал содержанию.

Издание подчеркивает, что все полученные данные Роскачество передало в Роспотребнадзор. В отношении одной организации было выдано предписание о приостановке продаж продукции.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что подобные несоответствия обязательным нормам должны становиться причиной приостановки действия сертификатов качества. Таким образом родители будут защищены от покупки опасной для здоровья ребенка школьной формы.

До этого главный экономист Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова рассказала, что набор школьника в Москве с учетом всех трат на одежду, обувь, ранец и канцтовары подорожал на 6% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го, а набор школьницы — на 5%.

Ранее в России оценили, во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в 2024 году.