Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

Гусев посоветовал жителям региона следить за дальнейшими оповещениями правительства и МЧС России.

Воронеж подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) утром 7 августа. Губернатор рассказал, что сработавшие в регионе системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили дроны. Повреждения получил многоэтажный жилой дом на улице Березовая Роща.

Позже Гусев опубликовал фотографии, на которых запечатлены последствия атаки украинских дронов на административный центр региона.

Ранее житель Воронежа пострадал из-за падения обломков беспилотника.