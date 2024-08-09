Ракетную опасность объявили в Курской области

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении.

Тем, кто находится на улице, Смирнов посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

8 августа в небе над Курской областью средствами ПВО сбили два беспилотника.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

Позже Минобороны РФ показало видео с уничтожением боевиков ВСУ в Курской области. На видеозаписи, которую опубликовало оборонное ведомство, оператор беспилотника сбрасывает боеприпасы на группу украинских военных, которые укрываются в лесу.

Ранее сообщалось, что польские наемники приняли участие в атаке на Курскую область.