Россияне назвали самые привлекательные качества руководителя

Большинство — 73,1% — россиян считают главным качеством начальника его эмпатичность. Об этом говорят итоги опроса, которые получили аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Вопрос о качествах руководителя подразумевал возможность множественного выбора. 67,9% отметили, что ключевое для работы — профессионализм начальника. 64,2% — умение ставить задачи и распределять обязанности. 57,9% респондентов считают, что важным качеством руководства является готовность обеспечивать кадровый лифт сотрудникам. 52,3% убеждены, что руководитель должен быть настроен материально мотивировать коллектив и обеспечивать стабильные социальные гарантии.

49,6% говорят, что руководитель должен быть максимально вовлечен в работу, вкладываться в развитие рабочих процессов. 44,2% — отметили, что он не должен замыкать на себе информацию, которая может повлиять на работу исполнителей, а уметь вовремя доносить ее до коллектива. 39,4% считают, что начальство должно быть вежливым и не допускать хамства в отношении сотрудников. 33,2% убеждены, что руководителям следует избегать материальных наказаний сотрудников. 28,2% ответили, что дальновидное понимание необходимости организовать обучение сотрудников, повышение их квалификации — тоже конкурентное преимущество начальника.

Более половины — 56,1% участников опроса — сталкивались с тем, что начальник не соответствовал внутренним ожиданиям и не отвечал на потребности коллектива даже профессионально. 42,3% отметили, что встречали случаи непрофессионального управления, 33,8% — тоталитарного подхода к выстраиванию рабочих процессов, которые приводили к массовым увольнениям.

Полностью довольны своими руководителями 37,2% опрошенных. 42,2% — скорее довольны, чем нет. 10,7% способны работать с любым руководителем, так как работа для них — всего лишь трудовая функция. Остальные респонденты своими руководителями недовольны.

«Запрос на социальное взаимодействие с руководством только растет. Это не означает, что коллектив хочет приятельских отношений с начальниками. Люди хотят внимания к собственному развитию в профессиональной среде, возможностей получать медицинские, материальные, образовательные гарантии в обмен на личный вклад в работу компаний. Это важный сигнал для тех, кто ответственно подходит к формированию коллективов и раздумывает, например, даже банально о расширении базовых программ ДМС, чтобы они были максимально полными и помогали экономить время и деньги», — прокомментировала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Ранее выяснилось, что крупный бизнес начал активно пользоваться нейросетями.