Воронежец пытался угнать несколько машин и поджег одну из них из-за неудачи

Житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался угнать несколько автомобилей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, мужчина разбил окно одного из автомобилей мусорным баком и попытался угнать, но по пути въехал в дерево.

«Затем он предпринял еще несколько попыток угонов, но также не добился успеха», – поделились в ведомстве.

Из-за нескольких неудач подряд он поджег одну из машин и скрылся с места инцидента. Огонь тем временем повредил три средства передвижения.

Подозреваемого оперативно задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем. В рамках закона за подобное преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Екатеринбурге начались поиски школьника, который угнал автомобиль. Это он сделал вместе с другом, которого осудили. Ребенка тем временем пригласили на беседу в следственный комитет. Перед посещением ведомства он сбежал.

Ранее житель Орска угнал лодку, чтобы спасти мужчину, которого уносило течением.