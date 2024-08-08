Протоиерей назвал жизнь и благополучие граждан приоритетом Путина

Президент России Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию в Курской области и объединяет усилия всех структур для защиты людей. Об этом по итогам рабочей встречи главы государства с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым заявил руководитель отдела религиозного образования Курской епархии, настоятель храма святых Царственных Страстотерпцев, лектор Российского общества «Знание» Олег Чебанов.

Он подчеркнул, что оперативный штаб Курской области работает не покладая рук. По его словам, губернатор, заместители, профильные министры и просто чиновники администрации работают сейчас и день, и ночь.

«Это постоянный контроль, взаимодействие, а также прием беженцев. Президент действительно глубоко погружен в эту весьма непростую ситуацию в нашем регионе», — отметил он.

По его словам, те решения и меры поддержки, которые были предложены в ходе рабочей встречи, будут отличным подспорьем.

«Самое главное то, что это знак внимания, а также то, что суджанцы не брошены и не оставлены на произвол судьбы. Эти меры поддержки, о которых говорил президент, направлены на то, чтобы первое время люди могли все-таки себя комфортно чувствовать», — добавил отец Олег.

Кроме того, Чебанов подчеркнул, что помощь людям является абсолютным приоритетом как для главы государства, так и для врио губернатора Смирнова.

«Мы прекрасно знаем, что президент человек верующий. Очень важно, что государство не отворачивается, и что для президента в приоритете жизнь и благополучие каждого гражданина», — сказал он.

По мнению Чебанова, заход противника на территорию Курской области нацелен на то, чтобы поколебать уверенность россиян в правоте своего государства.

«Результат будет обратный. Вот эта ситуация, в которой мы сейчас находимся, она нас только сплачивает и объединяет», — заключил протоиерей.