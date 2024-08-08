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В Курской области изменили маршруты двух поездов

РЖД: маршрут двух следующих по Курской области поездов частично изменили

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Shutterstock/fornStudio

РЖД для обеспечения безопасности частично изменили маршрут двух поездов, следующих через Курскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

«Маршрут двух поездов, следующих по территории Курской области, частично изменен», – говорится в сообщении.

РЖД уточнили, что изменения в маршруте затронули поезда №360/359 АдлерКалининград (отправление из Адлера и Калининграда с 7 по 12 августа) и № 41/142 КурскМосква (отправление из Москвы и Курска с 8 по 13 августа).

Утром 6 августа солдаты ВСУ предприняли попытку пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ направили под Курск психологический спецназ.

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