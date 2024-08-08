Доброволец рассказал, как Поддубного доставили в больницу

Доброволец Андрей Евтеев, доставивший раненного в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного к врачам, рассказал телеканалу «Россия», что всю дорогу в больницу журналист был в сознании. Об этом сообщают ВЕСТИ в Telegram-канале.

«Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков… Все, что попросил, – связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо», – рассказал Евтеев.

До этого сообщалось, что раненого военкора Евгения Поддубного эвакуировали в московский НИИ им. Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У журналиста черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета и сильный ожог, однако он находится в сознании и уже дал первый после ранения комментарий. Военкор пострадал во время атаки дрона в Курской области 7 августа. По данным его коллеги Александра Коца, после удара БПЛА автомобиль Поддубного съехал в кювет, перевернулся и загорелся, однако сам журналист выпал из машины и выжил.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного.