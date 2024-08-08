Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появился новый закон о высылке иностранцев

Президент РФ Путин подписал закон о миграционном режиме для высылки иностранцев

close
100%
МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый миграционный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в России или нарушают российское законодательство. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Этот режим предусматривает ограничение прав и свобод иностранцев, находящихся в стране незаконно, а также усиление федерального государственного контроля в сфере миграции. В основе нового закона лежит понятие «правового режима высылки», которое определяется как набор мер, применяемых к иностранцам, находящимся в России без законных оснований.

Новый закон устанавливает миграционный режим, направленный на усиление контроля за иностранцами, находящимися в стране незаконно. Он предусматривает ограничение прав и свобод иностранцев, находящихся в России без законных оснований, а также усиление федерального государственного контроля в сфере миграции.

Закон также сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее иностранцы, прибывшие в порядке, не требующем получения визы, могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

До этого МВД сообщило, что в Санкт-Петербург и Ленобласть в период с января по июль 2024 текущего года въехало 404 тыс. иностранных граждан, что на 27% больше в сравнении с этим же периодом 2023 года.

Ранее мигрант пригрозил дубинкой россиянке за парковку и попал на видео.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами