Более 10 млн рублей отправил мошенникам петербуржец, бегавший голым по улице Рубинштейна

Житель Петербурга, который бегал по улице Рубинштейна, отдал мошенникам более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самого местного жителя, несколько дней он общался с аферистами. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и заявили, что кто-то взял на его имя несколько кредитов.

По совету мошенников, пострадавший перевел 12 миллионов рублей на «безопасный счет». После этого неизвестные решили поиздеваться над мужчиной и дали ему задание, которое он выполнил на улице Рубинштейна.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчину сняли на видео утром. Россиянин выкрикивал нацистский лозунг. При этом на нем не было одежды, ниже пояса он приклеил запрещенную символику.

Местные жители обратили внимание на мужчину и вызвали полицию. Подозреваемым оказался 36-летний россиянин, который работает в автосервисе. В беседе с правоохранителями он признался, что общался с аферистами и устроил дебош по их требованию.

Ранее профессор ГИТИСа доверилась мошенникам и лишилась почти 4 млн рублей.