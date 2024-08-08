В России приняли меры по блокировке фейков о ситуации в Курской области

Генеральная прокуратура РФ приняла меры по борьбе с недостоверной информацией о событиях в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

«Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в регионе», — отметил он.

Иванов уточнил, что надзорное ведомство контролирует публикации, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья, соцобъектов и инфраструктуры.

До этого Генпрокурор России Игорь Краснов поручил коллегам в Курской области перейти на круглосуточный режим работы для мониторинга оказания помощи жителям.

В четверг, 8 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что жители Курской области, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».