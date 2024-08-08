Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России приняли меры по блокировке фейков о ситуации в Курской области

Генпрокуратура приняла меры по борьбе с фейками о событиях в курском приграничье

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ приняла меры по борьбе с недостоверной информацией о событиях в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

«Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в регионе», — отметил он.

Иванов уточнил, что надзорное ведомство контролирует публикации, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья, соцобъектов и инфраструктуры.

До этого Генпрокурор России Игорь Краснов поручил коллегам в Курской области перейти на круглосуточный режим работы для мониторинга оказания помощи жителям.

В четверг, 8 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что жители Курской области, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами