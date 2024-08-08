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Иностранец позвал россиянина на встречу от имени девушки, похитил его и вымогал деньги

В Подмосковье иностранцев задержали за похищение человека и вымогательство

Иностранцев подозревают в похищении человека в Подмосковье. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Одинцово. По версии полиции, в похищении участвовали несколько жителей одной из республик Средней Азии. Один из них написал 26-летнему россиянину от лица девушки и предложил встретиться на Вокзальной улице.

«Когда гражданин прибыл к назначенное место, подельники насильно посадили его в машину, избили», – поделились в ведомстве.

После этого пострадавшего привезли в автосервис на Южной улице. Там пленника заперли и продолжили избивать. При этом подозреваемые угрожали мужчине пистолетом и отверткой.

В результате у молодого человека забрали телефоны и паспорт. После этого они потребовали у пострадавшего 100 тысяч рублей, чтобы никто не узнал порочащую его информацию.

Иностранцев оперативно задержали. В отношении троих мужчин возбудили уголовное дело. На данный момент фигуранты находятся под стражей.

Ранее в Петербурге осудили мужчину, который похитил человека ради квартиры.

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