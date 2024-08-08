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Из Курской области в Москву будет ходить дополнительный поезд

МЖД: назначен дополнительный поезд Курск — Москва

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Shutterstock/VLADJ55

Из Курска в Москву будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает Telegram-канал Московской железной дороги (МЖД).

«Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки назначается дополнительный поезд № 205/206 сообщением  КурскМосква», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет отходить с вокзала Курска в 03:09 часов. Прибытие в Москву ожидается в 15:40 часов.

Кроме того, состав электропоезда «Ласточка», передвигающегося по маршруту Курск — Москва, увеличен до десяти вагонов. Мера носит временный характер.

До этого президент Росси Владимир Путин объявил о выплатах для жителей Курской области из-за атак ВСУ. Уехавшие жители получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию.

7 августа экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что атака украинских диверсантов на Курскую область – это реализация «хитрого плана» президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий говорил, что жителей Суджанского района эвакуировали на бронированных машинах.

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