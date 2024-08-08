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Топ-менеджера военного завода осудили по делу о передаче секретных чертежей на Украину

Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии топ-менеджера оборонного завода по делу о госизмене

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Топ-менеджер российского авиационного завода Михаил Баранов получил девять лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

Баранова признали виновным в нескольких преступлениях — в государственно измене, создании преступного сообщества, краже в особо крупном размере и попытке контрабанды оружия. По совокупности сотрудник оборонного предприятия получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также 1 год и 6 месяцев ограничения свободы: ему запрещено покидать место жительства ночью, менять место жительства и выезжать за пределы своего района без разрешения.

Сотрудника оборонного предприятия арестовали в сентябре 2022 года в Подмосковье. Он занимал должность директора по качеству на авиационном заводе. Об аресте мужчины тогда сообщало агентство РИА «Новости», в карточке Мещанского суда были имя и фамилия Михаила Баранова.

По версии ФСБ, Баранов, имея доступ к секретной технической документации, сфотографировал и передал чертежи деталей боевой авиационной техники гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

Ранее суд в Крыму назначил 14 лет колонии экс-майору юстиции по делу о госизмене.

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