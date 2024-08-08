Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главе МВД Казахстана вынесли приговор

Суд назначил экс-главе МВД Казахстана Тургумбаеву 5 лет лишения свободы условно

close
100%
Пресс-служба МВД РК

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны осудил на пять лет лишения свободы условно бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Приговором суда Тургумбаев признан виновным <…> и осужден к 5 годам лишения свободы», — рассказали в суде, уточнив, что фигурант лишен права занимать определенные должности на 10 лет.

В сообщении обратили внимание, что, так как Тургумбаеву предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, его наказание считается условным. В суде обратили внимание, что учли признание вины осужденным и его чистосердечное раскаяние.

О том, что в Казахстане задержали экс-министра внутренних дел стало известно в конце апреля. Тургумбаеву было предъявлено обвинение в превышении полномочий в период январских беспорядков 2022 года, повлекшее тяжкие последствия. В Казахстане в тот период задержали более пяти тысяч участников волнений.

Ранее в Казахстане опровергли данные о приезде иностранцев после беспорядков в Бишкеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами