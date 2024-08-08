Экс-главе МВД Казахстана вынесли приговор

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны осудил на пять лет лишения свободы условно бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Приговором суда Тургумбаев признан виновным <…> и осужден к 5 годам лишения свободы», — рассказали в суде, уточнив, что фигурант лишен права занимать определенные должности на 10 лет.

В сообщении обратили внимание, что, так как Тургумбаеву предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, его наказание считается условным. В суде обратили внимание, что учли признание вины осужденным и его чистосердечное раскаяние.

О том, что в Казахстане задержали экс-министра внутренних дел стало известно в конце апреля. Тургумбаеву было предъявлено обвинение в превышении полномочий в период январских беспорядков 2022 года, повлекшее тяжкие последствия. В Казахстане в тот период задержали более пяти тысяч участников волнений.

Ранее в Казахстане опровергли данные о приезде иностранцев после беспорядков в Бишкеке.