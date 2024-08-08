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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

Директор НИИ Склифосовского: Поддубный условно стабилен, дышит самостоятельно

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Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный находится тяжелом состоянии. Его слова передает РИА Новости.

По словам Петрикова, Поддубный стабилен, дышит самостоятельно.

«Окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей: офтальмологи, и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма», — поделился глава «Склифа».

Петриков отметил, что сейчас сложно назвать процент глубоких ожогов, это станет понятно в течение нескольких дней после травмы.

В Курской области в машину военкора Евгения Поддубного упал дрон. Журналист выжил, он находится в тяжелом состоянии в больнице с ожогами и травмой головы. В регионе он освещал атаку украинских диверсантов на приграничье, подробнее о том, что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты обвинили ВСУ в охоте на российских военкоров.

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