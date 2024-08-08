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Считавшийся погибшим экс-мэр Купянска оказался жив

Baza: бывший мэр Купянска Мацегора оказался жив после покушения

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Главред/YouTube

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора оказался жив после покушения на него в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, он уже вышел на работу в ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе.

«Бывший мэр Купянска рассказал «Базе», что восстановился после покушения, прошел курс реабилитации и теперь чувствует себя отлично», — говорится в сообщении.

Он добавил, что не видел смысла публиковать информацию о том, что жив, в социальных сетях.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что на Мацегору было совершено покушение в Белгородской области, в него стреляли.

Покушение произошло у дома Мацегоры в Старом Осколе. В последнее время он работал в городе директором физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Георгиевский». Отмечается, что мужчину экстренно госпитализировали в Москву.

Ранее жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт.

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