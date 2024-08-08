«Больная любовь»: подруга семьи — о бойце СВО, который зарезал экс-жену и расстрелял ее мужа

Житель Свердловской области по имени Константин, который вернулся со спецоперации и убил свою бывшую жену, а затем выстрелил в ее нового мужа, всегда ревновал женщину и не отпускал одну даже на корпоративы. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая погибшей Елена (имя изменено).

«О Тане могу только положительное рассказать. Девочка самодостаточная, всегда зарабатывала больше мужа, за собой следила. Муж бывший ее всегда ревновал и считал собственностью, даже на корпоративы одну не отпускал. Люди разошлись два года назад, развелись. Я считаю, что человек может свои отношения начинать строить. То, что у него там какие-то обиды на нее были, это у человека психика такая. Он за ней на все корпоративы ходил и следил, прямо бдил, не дай боже кто-то подойдет. У него больная любовь к ней была — это очевидно», — сказала она.

Друг семьи Максим (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что причиной развода стала измена. По его словам, причиной конфликта в день убийства Татьяны стал общий ребенок, с которым Константин хотел побыть подольше.

«Начнем с того, что я знаком был лично долгие годы с погибшей Татьяной и ее бывшим мужем Константином. Как я понял, за Александра она вышла буквально на прошедших днях. С Костей они развелись после ее измены. После этого он уехал добровольцем на СВО, но при этом они с Таней договорились, что она будет его ждать. Когда после очередной командировки он узнал, что она нашла нового мужчину и продала их дом, отношения испортились. В этот раз он, видимо, приехал в отпуск, и у него гостила дочка. За ней приехала Татьяна с новым мужем, и у них случился конфликт из-за ребенка, так как Костя хотел, чтобы ребенок еще немного погостил у него», — утверждает он.

Елена с его версией не согласна — проданная Татьяной квартира была в собственности у женщины, поэтому Константин не имел к ней отношения.

Максим также выразил мнение, что Константин был «прекрасным семьянином» и пытался сохранить брак.

«Знаете, очень долго все было хорошо. Константин прекрасный семьянин и любящий отец, но после того, как Татьяна съездила за границу и изменила мужу с египтянином, отношения испортились. Хоть Костя и пытался спасти семью, но, видимо, этого не хотела Татьяна. Проблем с алкоголем не было, с психикой — не могу сказать, так как после СВО всякое может быть», — заключил он.

8 августа издание E1.ru сообщило, что в городе Богданович Свердловской области участник спецоперации приехал в отпуск и убил свою бывшую жену. Как рассказала изданию мать нападавшего, Константин вышел навстречу к бывшей жене Татьяне, когда она приехала забрать маленькую дочку, гостившую у отца. После этого пенсионерка услышала выстрел и выбежала на улицу, где лежала окровавленная экс-невестка. Кроме того, мужчина выстрелил в лицо новому мужу женщины, а потом начал бить бывшую жену ножом, она погибла. Ее новый муж получил заряд из дробовика в лицо, но выжил.

Позднее издание уточнило, что боец СВО, сбежавший с места преступления на автомобиле, найден мертвым на кладбище, рядом с ним нашли ружье.

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