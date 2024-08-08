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В России отказались от кибертурниров по популярной игре из-за ЛГБТ

В России отменили кибертурниры по League of Legends из‑за ЛГБТ-персонажей в игре

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Riot Games

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что в России отказались от проведения кибертурниров по игре League of Legends (LOL) из‑за ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-персонажей. Его слова передает RTVi.

«Компания проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ*-направлений, а это уже противоречит российским законам. Поэтому Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнований по League of Legends и Valorant. Соревнования по этим дисциплинам в стране мы решили не проводить», — отметил Смит.

Многие киберспортсмены перебазировались в Ереван и Белград, другим же пришлось завершить карьеру.

До этого игровая студия Your Story Interactive объявила о том, что их популярный проект «Клуб романтики» прекратит работу на территории Российской Федерации, поскольку разработчики пожелали не исполнять требования закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ранее Twitch выписали в России многомиллионный штраф.

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