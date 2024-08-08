Власти Украины вывезли более тысячи детей из ДНР

Власти Украины за три дня провели принудительную эвакуацию более тысячи детей из 28 населенных пунктов Донецкой народной республики, находящихся под контролем ВСУ. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«За первые три дня эвакуационных мероприятий было вывезено 1010 детей из 756 семей. С 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов», — говорится в сообщении на сайте нацполиции.

Также отмечается, что местные власти планируют эвакуировать еще 3,7 тысячи детей.

Глава Донецкой областной военной администрации, назначенный украинскими властями, Вадим Филашкин 4 августа заявил о намерении вывезти почти 750 детей из двух районов ДНР, находящихся под контролем ВСУ. Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.

В конце июля советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко заявила, что украинцы пытались завербовать проживающих в регионе детей для совершения ими противозаконных действий.

Ранее в ДНР назвали число детей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ с 2014 года.