Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-спикер Мосгордумы рассказал о качествах, которыми должен обладать депутат

Глава МТПП Платонов назвал порядочность и смелость основными качествами депутата

close
100%
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Основными качествами избранного депутата Московской городской думы являются порядочность, смелость и профессионализм в какой-то сфере. Таким мнением в эфире телеканала «Москва 24» поделился президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов, сообщает агентство «Москва».

По его словам, профессионализм в определенной сфере даст депутату Мосгордумы возможность уважительно относиться к профессионализму тех людей, которые рядом работают.

При этом, говоря про порядочность, он подчеркнул, что в этом не должно быть никаких сомнений. Кроме того, смелость депутата МГД Платонов назвал главным качеством, так как она позволяет отстаивать свою позицию и доказывать ее.

«Необходимо уметь что-то предлагать, а не только критиковать. «Если что-то тебе не нравится в проекте, предложи, каким он должен быть», — приводятся слова главы МТПП.

Также Платонов подчеркнул, что решать, кто будет работать в парламенте, будут именно москвичи.

«Они избирают и смотрят, за кого голосовать. Москвичи все разные, в связи с этим все семь предыдущих созывов не было одинаковых «метр 80 с голубыми глазами» депутатов, они все разные, со своим мнением, со своими подходами», – рассказал он.

Президент МТПП уточнил, что так как депутат Мосгордумы отстаивает интересы избирателей, то он обязан отвечать перед ними.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами