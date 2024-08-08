Экс-спикер Мосгордумы рассказал о качествах, которыми должен обладать депутат

Основными качествами избранного депутата Московской городской думы являются порядочность, смелость и профессионализм в какой-то сфере. Таким мнением в эфире телеканала «Москва 24» поделился президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов, сообщает агентство «Москва».

По его словам, профессионализм в определенной сфере даст депутату Мосгордумы возможность уважительно относиться к профессионализму тех людей, которые рядом работают.

При этом, говоря про порядочность, он подчеркнул, что в этом не должно быть никаких сомнений. Кроме того, смелость депутата МГД Платонов назвал главным качеством, так как она позволяет отстаивать свою позицию и доказывать ее.

«Необходимо уметь что-то предлагать, а не только критиковать. «Если что-то тебе не нравится в проекте, предложи, каким он должен быть», — приводятся слова главы МТПП.

Также Платонов подчеркнул, что решать, кто будет работать в парламенте, будут именно москвичи.

«Они избирают и смотрят, за кого голосовать. Москвичи все разные, в связи с этим все семь предыдущих созывов не было одинаковых «метр 80 с голубыми глазами» депутатов, они все разные, со своим мнением, со своими подходами», – рассказал он.

Президент МТПП уточнил, что так как депутат Мосгордумы отстаивает интересы избирателей, то он обязан отвечать перед ними.