В Подмосковье мужчина облил свою девушку жидкостью для розжига и поджег

В Лосино-Петровском мужчину подозревают в покушении на жизнь своей девушки, он облил ее горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время ссоры на бытовой почве, 36-летний мужчина схватил бутылку с жидкостью для розжига, облил ею свою девушку и поджег. У пострадавшей вспыхнули волосы и одежда, пламя перекинулось на лицо и тело.

Женщину удалось спасти, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Врачи диагностировали у россиянки ожоги 40% тела и подозрение на черепно-мозговую травму. По данным Shot, домашний тиран находился под воздействием запрещенных веществ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области суд вынес приговор мужчине, который попытался поджечь малолетних детей и их мать. Между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, во время которого он облил женщину и младенца легко воспламеняющейся жидкостью и поджег. В этот момент рядом находились дети в возрасте двух и четырех лет. Медикам удалось спасти только самого младшего члена семьи.

Ранее пьяный россиянин едва не сжег заживо семью соседей с детьми.