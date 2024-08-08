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Россиянка натравила алабая на соседа, пес прокусил мужчине шею

В Нижегородской области женщина натравила алабая на соседа

СК Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, которая натравила свою собаку на соседа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 4 августа. Жительница поселка Досчатое дала своей собаке команду напасть на соседа. Алабай повалил пострадавшего на землю и прокусил мужчине трахею.

Россиянина удалось спасти, он госпитализирован в отделение реанимации с многочисленными травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении, хозяйка пса задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого сообщалось, что ротвейлер покусал двух мужчин в Братске, полицейским пришлось применить оружие. Очевидица сообщила в полицию о нападении бойцовской собаки на мужчину. При этом пьяный хозяин пса находился рядом, но не предпринял никаких попыток к пресечению агрессии питомца. Прибывшие на место полицейские обнаружили покусанного ротвейлером мужчину и владельца пса, который конфликтовал с мужчиной и угрожал натравить на него животное. Обезвредить собаку правоохранителям удалось, применив табельное оружие.

Ранее покусанная питбулем девочка получит компенсацию в 1,5 млн рублей в Петербурге.

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