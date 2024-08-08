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Россиянку оштрафовали за пропаганду из-за видео трехлетней давности

Россиянку оштрафовали в метро за пропаганду ЛГБТ из-за видео «ВК» 2022 года

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Россиянку Софью К. оштрафовали на станции метро Беляево по обвинению в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за видео «ВК» трехлетней давности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина находилась в розыске, однако не знала об этом.

«Задержали обычные сотрудники, не представились, запросили документы, забрали телефон, отвезли в отдел, оформили протокол по ЛГБТ за видео многолетней давности. Не дали прочитать ничего, не дали копии, отвезли в суд, оформили все без моего участия», — рассказала девушка.

Поводом для своего задержания девушка назвала видео «с поцелуем и двумя парнями», По словам Софьи, она не имеет отношения к ЛГБТ. Ей был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Девушка сообщила, что денег на уплату штрафа у нее нет.

До этого Минкульт Казахстана рассмотрел петицию о запрете пропаганды ЛГБТ. Автором петиции стала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.

Ранее финский министр Тавио запретил на работе ЛГБТ и ввел молитвенные встречи.

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