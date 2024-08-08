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Отец расстроился, что дочь заняла 4-е место на конкурсе красоты, и устроил стрельбу

Oddity Central: в Бразилии отец устроил стрельбу, потому что его дочь заняла 4-е место в конкурсе

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Shutterstock

В Бразилии отец расстроился, что его дочь заняла четвертое место на конкурсе красоты, и устроил стрельбу по членам жюри, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в городе Альтамира. Местный фермер Себастьян Франсишку, чья дочь участвовала в конкурсе красоты, начал выражать свое недовольство, что девочка заняла только четвертое место. В какой-то момент он достал пистолет и начал стрелять в членов жюри, но его быстро обезвредила полиция.

Сообщается, что в результате инцидента один человек получил ранение и был госпитализирован. Очевидцы сообщили, что на конкурсе было много представителей полиции и охраны, однако это не помешало бразильцу пронести оружие.

Ранее сообщалось, что полицейский в Бразилии после футбольного матча прострелил ногу вратарю команды «Гремио Анаполис».

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