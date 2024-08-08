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Пятикратного чемпиона России по киокушинкай заподозрили в избиении пермяка

Сотрудник пермской торговой палаты обвинил мастера единоборств в избиении

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Чемпиона России по киокушинкай заподозрили в избиении эксперта торгово-промышленной палаты Пермского края. Об обстоятельствах нападения пострадавший Антон Мальцев рассказал порталу Вкурсе.ру.

Мальцев, избитый 10 июля на улице Глеба Успенского в Перми, утверждает, что стал жертвой известного спортсмена Дармена Садвокасова. Мужчина является абсолютным чемпионом Америки и Японии, а также пятикратным чемпионом России и призером абсолютного чемпионата мира по киокушинкай. В тот день он напал на незнакомца, который якобы оскорбил его жену.

Сам пострадавший говорит, что лишь попросил успокоиться женщину, которая начала скандалить в магазине из-за удержанной сдачи. Когда Мальцев вышел из магазина, на него напал муж оскорбившейся покупательницы.

«Я сказал, что конфликта не было, объяснил, что случилось. Но на глазах женщины были слезы и мне прилетел кулак в лицо. Он бил, даже когда я упал на асфальт, кричал оскорбления. Все это происходило на глазах двоих его детей. Когда подоспели прохожие и пригрозили полицией, он сел в машину с семьей и уехал», — вспомнил пермяк.

В результате нападения он получил сильное сотрясение мозга, перелом носа со смещением, был госпитализирован, а затем еще три недели лечился амбулаторно. Мужчина обратился в полицию, где подтвердили, что его заявление зарегистрировано. Тем не менее личность нападавшего установил сам Мальцев с помощью соцсетей и только тогда понял, что пострадал от рук мастера единоборств. Уголовное дело в отношении профессионального бойца пока не возбуждено.

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