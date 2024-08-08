«Единая Россия» и «Молодая гвардия» доставили гуманитарную помощь в Курскую область

Представители ЕР и волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) доставили бытовую технику, воду, санитарно-гигиенические принадлежности, продукты и медикаменты в пункты временного размещения в Курской области. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

В работе были задействованы руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, председатель МГЕР и более 40 молодогвардейцев из Москвы, Орловской, Воронежской областей, а также из ДНР.

Владимир Якушев отметил, что региональные отделения ЕР сейчас продолжают сбор новых партий помощи, чтобы закрыть потребности жителей.

«Люди покинули свои дома практически без вещей, поэтому нужно все, от посуды до одежды. На наш призыв о помощи откликнулись депутаты всех уровней, общественники, жители регионов», — сказал он.

Как сообщил Александр Сидякин, помимо гуманитарной помощи, партия доставила средства радиоэлектронной борьбы. Их установят на реанимобили, чтобы защитить от ударов дронов.

Он отметил, что молодогвардейцы будут помогать в возведении оборонительных линий и вывозе людей, уточнив, что дополнительно для этого едут волонтеры из Белгорода и Тулы.

«Это ребята, которые, в том числе, имеют боевой опыт. Мы все, наши активисты полностью включены во все процессы, никто из ребят врага не боится и готовы быть рядом с жителями региона в этот сложный момент», — добавил Сидякин.

Он также сообщил, что детей из пунктов временного размещения, чьи родители дадут согласие, отправят до 1 сентября в оздоровительные лагеря.

Тем, кто приехал без документов, партия поможет в их оформлении, уточнил Сидякин.