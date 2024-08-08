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Житель Орска угнал лодку, чтобы спасти мужчину, которого уносило течением

В Орске двое мужчин спасли пловца, которого уносило течением по реке Урал

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В Орске двое горожан спасли мужчину, которого уносило течением по реке Урал. Об этом сообщил портал Orsk.ru.

Местные жители заметили в районе Детского пляжа мужчину, который безуспешно боролся с сильным потоком воды и не мог приблизиться к берегу. Вскоре двое орчан сели в надувную лодку и вышли на середину реки, чтобы помочь утопающему. Пловец зацепился за борт и был спасен. На сушу его доставили Сергей Маслаков и Анатолий Никифоров.

Родственница Никифорова рассказала «Афиша Daily», что первым тонущего человека увидел именно Анатолий, когда проходил мимо. Он заметил на берегу надувную лодку и сел в нее, но его остановил хозяин плавсредства. Тот сначала возмутился, но когда понял, ради чего незнакомец пытается угнать лодку, одобрил его намерение и присоединился к спасательной операции.

Ранее сотрудник МЧС спас 12-летнего мальчика, который плавал на самодельном плоту.

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