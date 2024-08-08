Депутат записал видео с извинениями за публикацию о гибели Поддубного

Депутат Михаил Делягин, сообщивший о возможной гибели Евгения Поддубного, извинился перед военным корреспондентом и его родными за недостоверную информацию. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале политика.

О предполагаемой гибели военкора Делягин написал 7 августа в своем канале, но позднее удалил пост.

Депутат в видеозаписи заявил, что допустил непростительную ошибку, сказав о предполагаемой смерти Поддубного, не представив никаких доказательств. По его словам, такую информацию ему предоставил человек, которому он до этих пор полностью доверял.

Делягин подчеркнул, что глубоко раскаивается и приносит извинения всем тем, кого накануне ввел в состояние шока и ужаса, прежде всего самому Поддубному и его близким.

Парламентарий добавил, что сейчас он испытывает облегчение в связи с тем, что военкор все-таки жив. Делягин пообещал загладить эту вину.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на фото попал момент за секунду до подрыва авто военкора Поддубного.