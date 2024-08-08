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В Петербурге мошенники похитили у пенсионерок почти 18 млн рублей

Мошенники в Петербурге похитили у двух пенсионерок почти 18 млн рублей

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге две пенсионерки отдали мошенникам почти 18 млн рублей. Об этом сообщает «Мойка78».

Так, первой пострадавшей оказалась 71-летняя жительница Пушкина. Ей позвонили неизвестные, которые представлялись «сотрудниками ФСБ» и «Центрального банка», и заявили, что от ее имени неизвестные открыли в банке счет для передачи денежных средств на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Злоумышленники предложили женщине «задекларировать деньги в казначействе», чтобы избежать уголовного преследования. Женщина передала им 9 млн рублей.

Второй жертвой стала 73-летняя жительница Невского района, с ней мошенники разговаривали о пенсионном стаже. Они убедили ее снять со своего банковского счета 8,5 млн рублей. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество»).

8 августа сообщалось, что в Петербурге заместитель директора по экономическому развитию Российской академии наук лишилась 40 млн рублей из-за телефонных мошенников. С заявлением в правоохранительные органы обратилась 81-летняя петербурженка, аферисты звонили пенсионерке с марта по июнь, они представлялись сотрудниками ФСБ и сообщали, что преступники оформили на нее доверенности и пытаются завладеть ее средствами.

Ранее московский пенсионер шесть дней общался с мошенниками и лишился почти 83 млн рублей.

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