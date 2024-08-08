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В РФ осудили украинца по делу о покушении на экс-главу Мариуполя Иващенко

Обвиняемого в покушении на экс-главу Мариуполя приговорили к 5,5 года колонии

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Depositphotos

Суд в РФ приговорил к 5,5 года лишения свободы гражданина Украины Николая Забирко, обвиняемого в подготовке покушения на бывшего главу города Мариуполя Константина Иващенко. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее решение принял Южный окружной военный суд.

«Суд постановил признать Забирко виновным и приговорить его к 5,5 года колонии», — объявил судья по итогам заседания.

Покушение на экс-главу Мариуполя было совершено 20 августа 2022 года. В тот момент Иващенко еще возглавлял администрацию населенного пункта.

Новостное агентство сообщало, что во время визита чиновника в Мариупольский зоопарк на его территории сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Оно было заложено на входе в парк и детонировало, когда подъехала машина Иващенко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии следователи выяснили, что покушение организовал Забирко. Мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины. С 20 по 25 июля 2022 года он собирал данные о рабочем расписании на тот момент главы Мариуполя и используемых им средствах передвижения, чтобы позже организовать атаку. На этом фоне гражданина Украины задержали и возбудили против него уголовное дело.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об атаке на военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области.

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