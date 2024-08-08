В Петербурге неизвестный выстрелил ребенку в спину из травматического пистолета

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, мальчику в спину выстрелил из травматического пистолета неизвестный. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Богатырском проспекте во дворе жилого дома, неизвестный мужчина по неустановленной причине выстрелил из травматического пистолета в спину девятилетнему мальчику.

Родители отвезли сына в травмпункт, врачи диагностировали у него ссадину в области грудной клетки слева. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Личность стрелка устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Ленобласти неизвестный выстрелил в подростка. Инцидент произошел в поселке Тельмана. Школьница обратилась в больницу с травмой руки. Специалисты оценили состояние 15-летней пациентки как средней тяжести и провели операцию. Во время вмешательства из пациентки достали пулю от травматического пистолета.

Ранее мужчина выстрелил из винтовки в 11-летнюю девочку, перепутав ее с лисой.