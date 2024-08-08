Бывший мэр Астрахани задержан по делу о мошенничестве

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов и ряд городских чиновников задержаны правоохранительными органами в Астрахани по подозрению в коррупционных делах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Помимо Полумордвинова, задержаны его бывший заместитель Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Федоров Виктор Федорович.

Всех троих подозревают в оказании общего покровительства за определенную сумму денег при выполнении муниципального заказа по выполнению работ в сфере дорожного хозяйства.

Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество, рассказали в пресс-службе.

Олегу Полумордвинову 60 лет. Он занимал должность главы Астрахани в период с 29 апреля 2022 года. 14 июня 2024 года депутаты городской думы приняли его отставку, чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Астрахани назначен его первый заместитель Назар Кучерук.

Ранее сообщалось, что особняк подозреваемого в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова за 2 млрд рублей могут снести.