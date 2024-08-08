В России призвали обязать законом детей заботиться о родителях

В России необходимо принять закон, который обяжет детей заботиться о своих родителях в старости, считает писатель Платон Беседин. Так он в беседе с 360.ru отреагировал на законопроект, согласно которому родители должны будут содержать своих детей до 23 лет.

В целом документ может быть полезным, так как нередки случаи, когда недобросовестные родители отказываются от заботы о детях и бросают их, отметил Беседин.

«Однако бывает обратная ситуация, когда дети издеваются над родителями и выгоняют их. И о том, и о другом мы читаем в новостях», — напомнил он.

Если на законодательном уровне пропишут обязанность родителей содержать детей, то необходимо будет принять и обратный закон, по которому при наступлении определенного возраста такая же обязанность будет распространяться на детей, считает писатель.

Он также назвал ключевым вопрос о реализации закона на практике, отметив, что необходимо будет контролировать выполнение новых норм, а также регулировать «моральную сторону» вопроса. Так, речь идет не просто о содержании родителей детьми, но и в целом об их отношении в современных семьях, пояснил Беседин.

«На первое место сегодня, как и всегда, выходит воспитание. Вот что действительно важно. Вот что имеет первостепенное значение», — заключил писатель.

Напомним, в начале августа депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязанности семьи денежно поддерживать детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных организациях на очных отделениях. Причем если у родителей нет такой возможности, финансовую помощь студентам будут оказывать их старшие братья или сестры, а также дедушки и бабушки. Некоторые парламентарии осудили такую идею, назвав ее «предательством семей» со стороны государства.

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