Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали обязать законом детей заботиться о родителях

Писатель Беседин: в РФ нужен закон, который обяжет детей ухаживать за родителями

close
100%
Shutterstock

В России необходимо принять закон, который обяжет детей заботиться о своих родителях в старости, считает писатель Платон Беседин. Так он в беседе с 360.ru отреагировал на законопроект, согласно которому родители должны будут содержать своих детей до 23 лет.

В целом документ может быть полезным, так как нередки случаи, когда недобросовестные родители отказываются от заботы о детях и бросают их, отметил Беседин.

«Однако бывает обратная ситуация, когда дети издеваются над родителями и выгоняют их. И о том, и о другом мы читаем в новостях», — напомнил он.

Если на законодательном уровне пропишут обязанность родителей содержать детей, то необходимо будет принять и обратный закон, по которому при наступлении определенного возраста такая же обязанность будет распространяться на детей, считает писатель.
Он также назвал ключевым вопрос о реализации закона на практике, отметив, что необходимо будет контролировать выполнение новых норм, а также регулировать «моральную сторону» вопроса. Так, речь идет не просто о содержании родителей детьми, но и в целом об их отношении в современных семьях, пояснил Беседин.

«На первое место сегодня, как и всегда, выходит воспитание. Вот что действительно важно. Вот что имеет первостепенное значение», — заключил писатель.

Напомним, в начале августа депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязанности семьи денежно поддерживать детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных организациях на очных отделениях. Причем если у родителей нет такой возможности, финансовую помощь студентам будут оказывать их старшие братья или сестры, а также дедушки и бабушки. Некоторые парламентарии осудили такую идею, назвав ее «предательством семей» со стороны государства.

Юристы ранее рассказали, обязан ли отчим обеспечивать детей жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами