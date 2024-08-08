Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юге Китая упал самолет

В провинции Хайнань на юге Китая упал самолет

close
100%
Shutterstock

Самолет потерпел крушение в провинции Хайнань, расположенной на юге Китая. Об этом сообщил китайский информационный портал «Цзиму Синьвэнь», сославшись на местные власти.

В материале отмечается, что утром 8 августа в социальных сетях распространилось видео с падением воздушного судна. По информации журналистов, инцидент произошел в районе города Басо в уезде Дунфан.

Сейчас на место происшествия направляются сотрудники экстренных служб. Информации о причинах ЧП и пострадавших пока не поступало.

Данные о крушении воздушного судна подтвердили в правоохранительных органах. В настоящее время в районе происшествия работают полицейские, которые призвали местных жителей не приближаться к месту ЧП.

5 августа в американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA28. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, но у него отказал двигатель. В результате пилот принял решение совершить экстренную посадку на поле для гольфа в городе Сакраменто.

После приземления самолет проехал по траве около 60 метров и врезался в магазин. Летчик получил множество синяков и порез руки, поэтому его доставили в больницу.

Ранее в Казахстане упал гидросамолет с двумя людьми на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами