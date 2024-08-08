На юге Китая упал самолет

Самолет потерпел крушение в провинции Хайнань, расположенной на юге Китая. Об этом сообщил китайский информационный портал «Цзиму Синьвэнь», сославшись на местные власти.

В материале отмечается, что утром 8 августа в социальных сетях распространилось видео с падением воздушного судна. По информации журналистов, инцидент произошел в районе города Басо в уезде Дунфан.

Сейчас на место происшествия направляются сотрудники экстренных служб. Информации о причинах ЧП и пострадавших пока не поступало.

Данные о крушении воздушного судна подтвердили в правоохранительных органах. В настоящее время в районе происшествия работают полицейские, которые призвали местных жителей не приближаться к месту ЧП.

5 августа в американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA28. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, но у него отказал двигатель. В результате пилот принял решение совершить экстренную посадку на поле для гольфа в городе Сакраменто.

После приземления самолет проехал по траве около 60 метров и врезался в магазин. Летчик получил множество синяков и порез руки, поэтому его доставили в больницу.

Ранее в Казахстане упал гидросамолет с двумя людьми на борту.